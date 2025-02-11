Ціна Ubeswap (UBE)
Поточна ціна Ubeswap (UBE) сьогодні становить 0.00373403 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ubeswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.10K USD
- зміна ціни Ubeswap протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ubeswap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ubeswap до USD становила $ -0.0015491825.
За останні 60 днів зміна ціни Ubeswap до USD становила $ -0.0022199331.
За останні 90 днів зміна ціни Ubeswap до USD становила $ -0.003906246341690952.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ -0.0015491825
|-41.48%
|60 днів
|$ -0.0022199331
|-59.45%
|90 днів
|$ -0.003906246341690952
|-51.12%
Останній аналіз цін Ubeswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.48%
+0.08%
+0.51%
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