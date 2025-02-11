Сьогоднішня ціна Ubeswap (UBE)

Поточна ціна Ubeswap (UBE) сьогодні становить 0.00373403 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ubeswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.10K USD

- зміна ціни Ubeswap протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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