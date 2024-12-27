Сьогоднішня ціна TypeAI (TYPE)

Поточна ціна TypeAI (TYPE) сьогодні становить 0.513746 USD з ринковою капіталізацією $ 4.88M USD. Ціна TYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TypeAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.72K USD

- зміна ціни TypeAI протягом дня — +5.05%

- циркуляційна пропозиція – 9.50M USD

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