Сьогоднішня ціна Tsuki (TSUKI)

Поточна ціна Tsuki (TSUKI) сьогодні становить 0.00488348 USD з ринковою капіталізацією $ 4.64M USD. Ціна TSUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tsuki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 211.84K USD

- зміна ціни Tsuki протягом дня — -6.34%

- циркуляційна пропозиція – 949.25M USD

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