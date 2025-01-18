Ціна Tsuki (TSUKI)
Поточна ціна Tsuki (TSUKI) сьогодні становить 0.00488348 USD з ринковою капіталізацією $ 4.64M USD. Ціна TSUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tsuki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 211.84K USD
- зміна ціни Tsuki протягом дня — -6.34%
- циркуляційна пропозиція – 949.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tsuki до USD становила $ -0.000330721606346603.
За останні 30 днів зміна ціни Tsuki до USD становила $ -0.0005361225.
За останні 60 днів зміна ціни Tsuki до USD становила $ +0.0037765943.
За останні 90 днів зміна ціни Tsuki до USD становила $ +0.0030507845904984115.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000330721606346603
|-6.34%
|30 днів
|$ -0.0005361225
|-10.97%
|60 днів
|$ +0.0037765943
|+77.33%
|90 днів
|$ +0.0030507845904984115
|+166.46%
Останній аналіз цін Tsuki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.91%
-6.34%
-3.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solana native cat coin $TSUKI [Japanese Meaning: Moon 月] guides the way to the moon. It mirrors the moon's ethereal beauty and embodies profound growth, rooted deeply in Japanese culture.
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