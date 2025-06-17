Ціна trustInWeb3 (T3AI)
Поточна ціна trustInWeb3 (T3AI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 231,59K USD. Ціна T3AI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності trustInWeb3:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни trustInWeb3 протягом дня — +12,99%
- циркуляційна пропозиція – 989,67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни trustInWeb3 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни trustInWeb3 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни trustInWeb3 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни trustInWeb3 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12,99%
|30 днів
|$ 0
|-34,09%
|60 днів
|$ 0
|-62,71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін trustInWeb3: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,01%
+12,99%
+21,11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient.
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