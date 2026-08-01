Яка зараз ринкова ціна TrueFi?

TrueFi оцінюється в ₴, зі зміною -36.62% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має TRU?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення TRU у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний TrueFi у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість TRU?

Обігова кількість становить 1257020975.20003, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для TrueFi?

TrueFi згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як TRU виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Alameda Research Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,RWA Protocol?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Alameda Research Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,RWA Protocol, імпульс TRU залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.