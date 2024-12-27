Ціна Treehouse ETH (TETH)
Поточна ціна Treehouse ETH (TETH) сьогодні становить 3,950.46 USD з ринковою капіталізацією $ 223.01M USD. Ціна TETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Treehouse ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 240.34K USD
- зміна ціни Treehouse ETH протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 56.37K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Treehouse ETH до USD становила $ +0.767842.
За останні 30 днів зміна ціни Treehouse ETH до USD становила $ -164.2064005440.
За останні 60 днів зміна ціни Treehouse ETH до USD становила $ +1,237.6522548720.
За останні 90 днів зміна ціни Treehouse ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.767842
|+0.02%
|30 днів
|$ -164.2064005440
|-4.15%
|60 днів
|$ +1,237.6522548720
|+31.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Treehouse ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.64%
+0.02%
+3.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS).
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