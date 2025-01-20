Сьогоднішня ціна Torus (TORUS)

Поточна ціна Torus (TORUS) сьогодні становить 0.684644 USD з ринковою капіталізацією $ 6.72M USD. Ціна TORUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Torus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 404.13K USD

- зміна ціни Torus протягом дня — -10.74%

- циркуляційна пропозиція – 9.81M USD

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