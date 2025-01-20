Ціна Torus (TORUS)
Поточна ціна Torus (TORUS) сьогодні становить 0.684644 USD з ринковою капіталізацією $ 6.72M USD. Ціна TORUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Torus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 404.13K USD
- зміна ціни Torus протягом дня — -10.74%
- циркуляційна пропозиція – 9.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Torus до USD становила $ -0.0824613631321673.
За останні 30 днів зміна ціни Torus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Torus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Torus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0824613631321673
|-10.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Torus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-10.74%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.
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