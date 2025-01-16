Сьогоднішня ціна Torch (TORCH)

Поточна ціна Torch (TORCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TORCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Torch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17 USD

- зміна ціни Torch протягом дня — +3.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін TORCH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TORCH.