Ціна Toki (TOKI)
Поточна ціна Toki (TOKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 717.32K USD. Ціна TOKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Toki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.01K USD
- зміна ціни Toki протягом дня — -28.38%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Toki до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Toki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Toki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Toki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-28.38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Toki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.17%
-28.38%
-47.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TOKI, the Dragon featured in The Night Riders book by Matt Furie. Toki the Dragon, a creation by Matt Furie, is a vibrant and loyal guardian of the whimsical trio: Mystery, Wat and Hoodrat. With scales shimmering in hues of yellow sapphire and ruby, Toki is as enchanting as he is formidable. He stands as a fierce protector of his friends, blending his playful spirit with unwavering courage. Whether soaring through the skies or unleashing his fiery breath, Toki ensures the safety of his companions, defending their magical world against any threat. His bond with Mystery, Hoodrat, and Wat is unbreakable, and together, they embark on adventures filled with humor, heart, and the charm of Furie's imaginative artistry.
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