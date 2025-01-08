Сьогоднішня ціна Toki (TOKI)

Поточна ціна Toki (TOKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 717.32K USD. Ціна TOKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Toki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.01K USD

- зміна ціни Toki протягом дня — -28.38%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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