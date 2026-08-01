Сьогоднішня ціна Token6900

Поточна ціна Token6900 (T6900) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації T6900 до USD становить $ 0 за T6900.

Token6900 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 453,864, з циркуляційною пропозицією у 930.99M T6900. Протягом останніх 24 годин T6900 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01240491, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці T6900 змінився на -- за останню годину та на +2.68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 38.50.

Ринкова інформація щодо Token6900 (T6900)

Ринкова капіталізація $ 453.86K$ 453.86K $ 453.86K Обсяг (за 24 год) $ 38.50$ 38.50 $ 38.50 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 453.86K$ 453.86K $ 453.86K Циркуляційне постачання 930.99M 930.99M 930.99M Загальна пропозиція 930,993,091.0 930,993,091.0 930,993,091.0

Поточна ринкова капіталізація Token6900 — $ 453.86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 38.50. Циркуляційна пропозиція T6900 — 930.99M, зі загальною пропозицією 930993091.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 453.86K.