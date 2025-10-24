Інформація щодо ціни ToadzStrategy (TOADSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00603401$ 0,00603401 $ 0,00603401 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,24% Зміна ціни (1 дн.) +3,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,06%

Актуальна ціна ToadzStrategy (TOADSTR) становить --. За останні 24 години TOADSTR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOADSTR становить $ 0,00603401, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TOADSTR змінився на -0,24% за останню годину, +3,45% за 24 години та на -8,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ToadzStrategy (TOADSTR)

Ринкова капіталізація $ 727,70K$ 727,70K $ 727,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 727,70K$ 727,70K $ 727,70K Циркуляційне постачання 952,00M 952,00M 952,00M Загальна пропозиція 952 002 073,9910359 952 002 073,9910359 952 002 073,9910359

Поточна ринкова капіталізація ToadzStrategy — $ 727,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOADSTR — 952,00M, зі загальною пропозицією 952002073.9910359. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 727,70K.