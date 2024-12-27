Сьогоднішня ціна Toad Killer ($TOAD)

Поточна ціна Toad Killer ($TOAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.95M USD. Ціна $TOAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Toad Killer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.85K USD

- зміна ціни Toad Killer протягом дня — +0.53%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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