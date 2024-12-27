Ціна Toad Killer ($TOAD)
Поточна ціна Toad Killer ($TOAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.95M USD. Ціна $TOAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Toad Killer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.85K USD
- зміна ціни Toad Killer протягом дня — +0.53%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Toad Killer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Toad Killer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Toad Killer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Toad Killer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.53%
|30 днів
|$ 0
|-16.19%
|60 днів
|$ 0
|+38.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Toad Killer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+0.53%
+14.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space. The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs. The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.
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