Ціна Tipja (TIPJA)
Поточна ціна Tipja (TIPJA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TIPJA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tipja:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.66 USD
- зміна ціни Tipja протягом дня — +1.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tipja до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tipja до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tipja до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tipja до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.01%
|30 днів
|$ 0
|-18.79%
|60 днів
|$ 0
|-33.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tipja: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+1.01%
-17.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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