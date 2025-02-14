Сьогоднішня ціна Tipja (TIPJA)

Поточна ціна Tipja (TIPJA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TIPJA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tipja:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.66 USD

- зміна ціни Tipja протягом дня — +1.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін TIPJA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TIPJA.