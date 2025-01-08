Сьогоднішня ціна Tiny Fren (SMOL)

Поточна ціна Tiny Fren (SMOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна SMOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tiny Fren:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 349.46K USD

- зміна ціни Tiny Fren протягом дня — -18.31%

- циркуляційна пропозиція – 86.23B USD

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