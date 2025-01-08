Ціна Tiny Fren (SMOL)
Поточна ціна Tiny Fren (SMOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна SMOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tiny Fren:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 349.46K USD
- зміна ціни Tiny Fren протягом дня — -18.31%
- циркуляційна пропозиція – 86.23B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tiny Fren до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tiny Fren до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tiny Fren до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tiny Fren до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tiny Fren: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.99%
-18.31%
+13.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network.
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