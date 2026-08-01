Сьогоднішня ціна The Dancing Squirrel

Поточна ціна The Dancing Squirrel (BELKA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BELKA до USD становить $ 0 за BELKA.

The Dancing Squirrel наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 897,68, з циркуляційною пропозицією у 999,69M BELKA. Протягом останніх 24 годин BELKA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00391734, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BELKA змінився на -5,94% за останню годину та на -19,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Dancing Squirrel (BELKA)

Ринкова капіталізація $ 16,90K$ 16,90K $ 16,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,90K$ 16,90K $ 16,90K Циркуляційне постачання 999,69M 999,69M 999,69M Загальна пропозиція 999 693 684,958434 999 693 684,958434 999 693 684,958434

Поточна ринкова капіталізація The Dancing Squirrel — $ 16,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BELKA — 999,69M, зі загальною пропозицією 999693684.958434. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,90K.