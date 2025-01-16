Сьогоднішня ціна Thala APT (THAPT)

Поточна ціна Thala APT (THAPT) сьогодні становить 9.15 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна THAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thala APT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.51M USD

- зміна ціни Thala APT протягом дня — +4.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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