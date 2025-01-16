Ціна Thala APT (THAPT)
Поточна ціна Thala APT (THAPT) сьогодні становить 9.15 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна THAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thala APT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.51M USD
- зміна ціни Thala APT протягом дня — +4.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thala APT до USD становила $ +0.41234.
За останні 30 днів зміна ціни Thala APT до USD становила $ -3.0314636250.
За останні 60 днів зміна ціни Thala APT до USD становила $ -2.1526225950.
За останні 90 днів зміна ціни Thala APT до USD становила $ -0.899959698386157.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.41234
|+4.72%
|30 днів
|$ -3.0314636250
|-33.13%
|60 днів
|$ -2.1526225950
|-23.52%
|90 днів
|$ -0.899959698386157
|-8.95%
Останній аналіз цін Thala APT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.94%
+4.72%
+1.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT
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