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Ціна Thala APT (THAPT)

USD

Графік ціни Thala APT (THAPT) в реальному часі

$9.15
$9.15$9.15
+4.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Thala APT (THAPT)

Поточна ціна Thala APT (THAPT) сьогодні становить 9.15 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна THAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thala APT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.51M USD
- зміна ціни Thala APT протягом дня — +4.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Thala APT (THAPT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thala APT до USD становила $ +0.41234.
За останні 30 днів зміна ціни Thala APT до USD становила $ -3.0314636250.
За останні 60 днів зміна ціни Thala APT до USD становила $ -2.1526225950.
За останні 90 днів зміна ціни Thala APT до USD становила $ -0.899959698386157.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.41234+4.72%
30 днів$ -3.0314636250-33.13%
60 днів$ -2.1526225950-23.52%
90 днів$ -0.899959698386157-8.95%

Аналіз цін Thala APT (THAPT)

Останній аналіз цін Thala APT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 8.7
$ 8.7$ 8.7

$ 9.27
$ 9.27$ 9.27

$ 19.21
$ 19.21$ 19.21

-0.94%

+4.72%

+1.72%

Ринкова інформація Thala APT (THAPT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.51M
$ 4.51M$ 4.51M

0.00
0.00 0.00

Що таке Thala APT ( THAPT)

thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT

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Ресурс Thala APT (THAPT)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

THAPT до місцевих валют

1 THAPT до AUD
A$14.64
1 THAPT до GBP
7.4115
1 THAPT до EUR
8.8755
1 THAPT до USD
$9.15
1 THAPT до MYR
RM41.175
1 THAPT до TRY
324.3675
1 THAPT до JPY
¥1,432.524
1 THAPT до RUB
940.62
1 THAPT до INR
790.743
1 THAPT до IDR
Rp149,999.976
1 THAPT до PHP
535.0005
1 THAPT до EGP
￡E.461.343
1 THAPT до BRL
R$55.266
1 THAPT до CAD
C$13.0845
1 THAPT до BDT
1,106.784
1 THAPT до NGN
14,230.08
1 THAPT до UAH
385.032
1 THAPT до VES
Bs484.95
1 THAPT до PKR
Rs2,549.373
1 THAPT до KZT
4,831.017
1 THAPT до THB
฿316.59
1 THAPT до TWD
NT$301.401
1 THAPT до CHF
Fr8.3265
1 THAPT до HKD
HK$71.187
1 THAPT до MAD
.د.م92.049