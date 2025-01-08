Ціна Terminus (TMNS)
Поточна ціна Terminus (TMNS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.94K USD. Ціна TMNS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Terminus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.89 USD
- зміна ціни Terminus протягом дня — -6.43%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Terminus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Terminus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Terminus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Terminus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.43%
|30 днів
|$ 0
|-7.00%
|60 днів
|$ 0
|-12.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Terminus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.43%
-3.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Terminus, the meme cryptocurrency that's out of this world! Inspired by humanity's relentless drive to explore the cosmos, Terminus is your ticket to the final frontier of crypto. Our logo, a rocket triumphantly perched on the red sands of Mars, symbolizes our mission to reach new heights in the meme economy. Welcome to Terminus, the meme cryptocurrency that's out of this world! Inspired by humanity's relentless drive to explore the cosmos, Terminus is your ticket to the final frontier of crypto. Our logo, a rocket triumphantly perched on the red sands of Mars, symbolizes our mission to reach new heights in the meme economy.
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