Сьогоднішня ціна Terminus (TMNS)

Поточна ціна Terminus (TMNS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.94K USD. Ціна TMNS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Terminus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.89 USD

- зміна ціни Terminus протягом дня — -6.43%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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