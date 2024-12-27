Ціна TempleDAO (TEMPLE)
Поточна ціна TempleDAO (TEMPLE) сьогодні становить 3.05 USD з ринковою капіталізацією $ 73.26M USD. Ціна TEMPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TempleDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.42K USD
- зміна ціни TempleDAO протягом дня — -0.71%
- циркуляційна пропозиція – 24.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TempleDAO до USD становила $ -0.022111397818121.
За останні 30 днів зміна ціни TempleDAO до USD становила $ +0.6234782550.
За останні 60 днів зміна ціни TempleDAO до USD становила $ +1.8117265350.
За останні 90 днів зміна ціни TempleDAO до USD становила $ +1.5435811981171234.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.022111397818121
|-0.71%
|30 днів
|$ +0.6234782550
|+20.44%
|60 днів
|$ +1.8117265350
|+59.40%
|90 днів
|$ +1.5435811981171234
|+102.47%
Останній аналіз цін TempleDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-0.71%
+2.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TempleDAO is designed on strong principles: building the Temple for the long-term, community first and fairly in all aspects, and prioritising stable wealth creation. Our innovative mechanics including safe minting, intrinsic value backed rewards, safe harvest, price defence incentives, and exit queue.
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