Сьогоднішня ціна TempleDAO (TEMPLE)

Поточна ціна TempleDAO (TEMPLE) сьогодні становить 3.05 USD з ринковою капіталізацією $ 73.26M USD. Ціна TEMPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TempleDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.42K USD

- зміна ціни TempleDAO протягом дня — -0.71%

- циркуляційна пропозиція – 24.00M USD

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