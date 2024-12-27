Ціна Tema (TEMA)
Поточна ціна Tema (TEMA) сьогодні становить 0.04803018 USD з ринковою капіталізацією $ 48.27M USD. Ціна TEMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tema:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.52M USD
- зміна ціни Tema протягом дня — -10.46%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tema до USD становила $ -0.00561564446621836.
За останні 30 днів зміна ціни Tema до USD становила $ +1.6298295049.
За останні 60 днів зміна ціни Tema до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tema до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00561564446621836
|-10.46%
|30 днів
|$ +1.6298295049
|+3,393.34%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tema: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.41%
-10.46%
+141.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience. By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience. Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem. The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges. Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology
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