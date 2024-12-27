Сьогоднішня ціна Tema (TEMA)

Поточна ціна Tema (TEMA) сьогодні становить 0.04803018 USD з ринковою капіталізацією $ 48.27M USD. Ціна TEMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tema:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.52M USD

- зміна ціни Tema протягом дня — -10.46%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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