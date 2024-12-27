Сьогоднішня ціна Talis Protocol (TALIS)

Поточна ціна Talis Protocol (TALIS) сьогодні становить 0.00609527 USD з ринковою капіталізацією $ 2.20M USD. Ціна TALIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Talis Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.70 USD

- зміна ціни Talis Protocol протягом дня — -1.65%

- циркуляційна пропозиція – 360.96M USD

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