Ціна Talis Protocol (TALIS)
Поточна ціна Talis Protocol (TALIS) сьогодні становить 0.00609527 USD з ринковою капіталізацією $ 2.20M USD. Ціна TALIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Talis Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.70 USD
- зміна ціни Talis Protocol протягом дня — -1.65%
- циркуляційна пропозиція – 360.96M USD
Отримуйте оновлення цін TALIS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TALIS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Talis Protocol до USD становила $ -0.00010251888996857.
За останні 30 днів зміна ціни Talis Protocol до USD становила $ -0.0017448344.
За останні 60 днів зміна ціни Talis Protocol до USD становила $ +0.0022885763.
За останні 90 днів зміна ціни Talis Protocol до USD становила $ +0.0029969236832554895.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00010251888996857
|-1.65%
|30 днів
|$ -0.0017448344
|-28.62%
|60 днів
|$ +0.0022885763
|+37.55%
|90 днів
|$ +0.0029969236832554895
|+96.73%
Останній аналіз цін Talis Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-1.65%
+6.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
governance token as well as part of the mechanism of fees collection.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TALIS до AUD
A$0.009752432
|1 TALIS до GBP
￡0.0048152633
|1 TALIS до EUR
€0.0057905065
|1 TALIS до USD
$0.00609527
|1 TALIS до MYR
RM0.0272458569
|1 TALIS до TRY
₺0.2146754094
|1 TALIS до JPY
¥0.9615288425
|1 TALIS до RUB
₽0.625984229
|1 TALIS до INR
₹0.5209627269
|1 TALIS до IDR
Rp98.3107926881
|1 TALIS до PHP
₱0.35352566
|1 TALIS до EGP
￡E.0.3100054322
|1 TALIS до BRL
R$0.037790674
|1 TALIS до CAD
C$0.0087771888
|1 TALIS до BDT
৳0.7285676231
|1 TALIS до NGN
₦9.4353560546
|1 TALIS до UAH
₴0.2557575292
|1 TALIS до VES
Bs0.31085877
|1 TALIS до PKR
Rs1.6968622153
|1 TALIS до KZT
₸3.1912395612
|1 TALIS до THB
฿0.2076658489
|1 TALIS до TWD
NT$0.2001686668
|1 TALIS до CHF
Fr0.005485743
|1 TALIS до HKD
HK$0.0472992952
|1 TALIS до MAD
.د.م0.0615012743