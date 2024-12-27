Сьогоднішня ціна Synthswap (SYNTH)

Поточна ціна Synthswap (SYNTH) сьогодні становить 0.664592 USD з ринковою капіталізацією $ 132.84K USD. Ціна SYNTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synthswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 906.04 USD

- зміна ціни Synthswap протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 200.07K USD

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