Ціна Synthswap (SYNTH)
Поточна ціна Synthswap (SYNTH) сьогодні становить 0.664592 USD з ринковою капіталізацією $ 132.84K USD. Ціна SYNTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Synthswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 906.04 USD
- зміна ціни Synthswap протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 200.07K USD
Отримуйте оновлення цін SYNTH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SYNTH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synthswap до USD становила $ -0.0020718760904521.
За останні 30 днів зміна ціни Synthswap до USD становила $ -0.2577569563.
За останні 60 днів зміна ціни Synthswap до USD становила $ +0.1493024536.
За останні 90 днів зміна ціни Synthswap до USD становила $ -0.3403565502196942.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0020718760904521
|-0.31%
|30 днів
|$ -0.2577569563
|-38.78%
|60 днів
|$ +0.1493024536
|+22.47%
|90 днів
|$ -0.3403565502196942
|-33.86%
Останній аналіз цін Synthswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-0.31%
-7.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative. History of your project. Launched today What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SYNTH до AUD
A$1.0633472
|1 SYNTH до GBP
￡0.52502768
|1 SYNTH до EUR
€0.6313624
|1 SYNTH до USD
$0.664592
|1 SYNTH до MYR
RM2.97072624
|1 SYNTH до TRY
₺23.40693024
|1 SYNTH до JPY
¥104.839388
|1 SYNTH до RUB
₽68.2535984
|1 SYNTH до INR
₹56.80267824
|1 SYNTH до IDR
Rp10,719.22430576
|1 SYNTH до PHP
₱38.546336
|1 SYNTH до EGP
￡E.33.80114912
|1 SYNTH до BRL
R$4.1204704
|1 SYNTH до CAD
C$0.95701248
|1 SYNTH до BDT
৳79.43868176
|1 SYNTH до NGN
₦1,028.77512416
|1 SYNTH до UAH
₴27.88628032
|1 SYNTH до VES
Bs33.894192
|1 SYNTH до PKR
Rs185.01576688
|1 SYNTH до KZT
₸347.95378752
|1 SYNTH до THB
฿22.64264944
|1 SYNTH до TWD
NT$21.82520128
|1 SYNTH до CHF
Fr0.5981328
|1 SYNTH до HKD
HK$5.15723392
|1 SYNTH до MAD
.د.م6.70573328