Ціна Supa Pump (SUPA)
Поточна ціна Supa Pump (SUPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 100.69K USD. Ціна SUPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Supa Pump:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Supa Pump протягом дня — +7.96%
- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Supa Pump до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Supa Pump до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Supa Pump до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Supa Pump до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.96%
|30 днів
|$ 0
|+113.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Supa Pump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.07%
+7.96%
-53.98%
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