Сьогоднішня ціна Supa Pump (SUPA)

Поточна ціна Supa Pump (SUPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 100.69K USD. Ціна SUPA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Supa Pump:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Supa Pump протягом дня — +7.96%

- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD

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