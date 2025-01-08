Ціна SUNNED (SUNNED)
Поточна ціна SUNNED (SUNNED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.95K USD. Ціна SUNNED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUNNED:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.94 USD
- зміна ціни SUNNED протягом дня — -1.34%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін SUNNED до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SUNNED.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUNNED до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SUNNED до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUNNED до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUNNED до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.34%
|30 днів
|$ 0
|-27.91%
|60 днів
|$ 0
|+88.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUNNED: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-1.34%
-3.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GET SUNNED -- A true community & cult coin on TRX. $SUNNED is the first culture coin of the TRON Blockchain -- Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. On August 13 the whole memecoin market got sunned by H.E. Justin when he launched sunpump.meme and made the TRON blockchain the kingdom of memecoins. Since then TRON has surpassed Ethereum and Solana in daily revenue. $SUNNED is more than a memecoin, it's tokenized accomplishement and boldness. The whole memecoins on Tron network is about "SUN" and $SUNNED represents the Sun. Think about it, our narrative is the guiding light of Tron !!!!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SUNNED до AUD
A$--
|1 SUNNED до GBP
￡--
|1 SUNNED до EUR
€--
|1 SUNNED до USD
$--
|1 SUNNED до MYR
RM--
|1 SUNNED до TRY
₺--
|1 SUNNED до JPY
¥--
|1 SUNNED до RUB
₽--
|1 SUNNED до INR
₹--
|1 SUNNED до IDR
Rp--
|1 SUNNED до PHP
₱--
|1 SUNNED до EGP
￡E.--
|1 SUNNED до BRL
R$--
|1 SUNNED до CAD
C$--
|1 SUNNED до BDT
৳--
|1 SUNNED до NGN
₦--
|1 SUNNED до UAH
₴--
|1 SUNNED до VES
Bs--
|1 SUNNED до PKR
Rs--
|1 SUNNED до KZT
₸--
|1 SUNNED до THB
฿--
|1 SUNNED до TWD
NT$--
|1 SUNNED до CHF
Fr--
|1 SUNNED до HKD
HK$--
|1 SUNNED до MAD
.د.م--