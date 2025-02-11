Сьогоднішня ціна Summer (SUMMER)

Поточна ціна Summer (SUMMER) сьогодні становить 0.00232718 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUMMER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Summer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.21K USD

- зміна ціни Summer протягом дня — -3.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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