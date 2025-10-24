Інформація щодо ціни SULLY (SULLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00134211$ 0,00134211 $ 0,00134211 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -5,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,51%

Актуальна ціна SULLY (SULLY) становить --. За останні 24 години SULLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SULLY становить $ 0,00134211, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SULLY змінився на -- за останню годину, -5,37% за 24 години та на -33,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SULLY (SULLY)

Ринкова капіталізація $ 144,40K$ 144,40K $ 144,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 144,40K$ 144,40K $ 144,40K Циркуляційне постачання 849,84M 849,84M 849,84M Загальна пропозиція 849 843 238,83057 849 843 238,83057 849 843 238,83057

Поточна ринкова капіталізація SULLY — $ 144,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SULLY — 849,84M, зі загальною пропозицією 849843238.83057. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 144,40K.