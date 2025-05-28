Ціна SUBY (SUBY)
Поточна ціна SUBY (SUBY) сьогодні становить 0.00238395 USD з ринковою капіталізацією $ 2.33M USD. Ціна SUBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUBY:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SUBY протягом дня — +38.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUBY до USD становила $ +0.00066649.
За останні 30 днів зміна ціни SUBY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SUBY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SUBY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00066649
|+38.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SUBY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.79%
+38.81%
+252.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Suby is an on-chain payment processor enabling business owners and private groups to effectively monetize their communities and leads. We've developed an automated Discord subscription system that allows owners to set up customizable subscription plans, including pricing and billing cycles. Suby automatically assigns and removes Discord roles based on subscription status, and provides business owners with a centralized management dashboard
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