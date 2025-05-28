Сьогоднішня ціна SUBY (SUBY)

Поточна ціна SUBY (SUBY) сьогодні становить 0.00238395 USD з ринковою капіталізацією $ 2.33M USD. Ціна SUBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUBY:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SUBY протягом дня — +38.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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