Ціна Stronger (STRNGR)
Поточна ціна Stronger (STRNGR) сьогодні становить 0.703067 USD з ринковою капіталізацією $ 387.89K USD. Ціна STRNGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stronger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 460.42 USD
- зміна ціни Stronger протягом дня — +1.84%
- циркуляційна пропозиція – 551.71K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stronger до USD становила $ +0.01267218.
За останні 30 днів зміна ціни Stronger до USD становила $ -0.0752311921.
За останні 60 днів зміна ціни Stronger до USD становила $ +0.0028047451.
За останні 90 днів зміна ціни Stronger до USD становила $ -0.0557418370983839.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01267218
|+1.84%
|30 днів
|$ -0.0752311921
|-10.70%
|60 днів
|$ +0.0028047451
|+0.40%
|90 днів
|$ -0.0557418370983839
|-7.34%
Останній аналіз цін Stronger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
+1.84%
+0.22%
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