Сьогоднішня ціна Stronger (STRNGR)

Поточна ціна Stronger (STRNGR) сьогодні становить 0.703067 USD з ринковою капіталізацією $ 387.89K USD. Ціна STRNGR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stronger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 460.42 USD

- зміна ціни Stronger протягом дня — +1.84%

- циркуляційна пропозиція – 551.71K USD

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