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Ціна Stronger (STRNGR)

USD

Графік ціни Stronger (STRNGR) в реальному часі

$0.703067
$0.703067$0.703067
+1.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Stronger (STRNGR)

Поточна ціна Stronger (STRNGR) сьогодні становить 0.703067 USD з ринковою капіталізацією $ 387.89K USD. Ціна STRNGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stronger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 460.42 USD
- зміна ціни Stronger протягом дня — +1.84%
- циркуляційна пропозиція – 551.71K USD

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Цінові показники Stronger (STRNGR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stronger до USD становила $ +0.01267218.
За останні 30 днів зміна ціни Stronger до USD становила $ -0.0752311921.
За останні 60 днів зміна ціни Stronger до USD становила $ +0.0028047451.
За останні 90 днів зміна ціни Stronger до USD становила $ -0.0557418370983839.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01267218+1.84%
30 днів$ -0.0752311921-10.70%
60 днів$ +0.0028047451+0.40%
90 днів$ -0.0557418370983839-7.34%

Аналіз цін Stronger (STRNGR)

Останній аналіз цін Stronger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.687962
$ 0.687962$ 0.687962

$ 0.714843
$ 0.714843$ 0.714843

$ 118.84
$ 118.84$ 118.84

-0.31%

+1.84%

+0.22%

Ринкова інформація Stronger (STRNGR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 387.89K
$ 387.89K$ 387.89K

$ 460.42
$ 460.42$ 460.42

551.71K
551.71K 551.71K

Що таке Stronger ( STRNGR)

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Ресурс Stronger (STRNGR)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

STRNGR до місцевих валют

1 STRNGR до AUD
A$1.1249072
1 STRNGR до GBP
0.55542293
1 STRNGR до EUR
0.66791365
1 STRNGR до USD
$0.703067
1 STRNGR до MYR
RM3.14270949
1 STRNGR до TRY
24.75498907
1 STRNGR до JPY
¥110.92288059
1 STRNGR до RUB
72.2049809
1 STRNGR до INR
60.08410582
1 STRNGR до IDR
Rp11,339.78873501
1 STRNGR до PHP
40.86928471
1 STRNGR до EGP
￡E.35.75798762
1 STRNGR до BRL
R$4.3590154
1 STRNGR до CAD
C$1.00538581
1 STRNGR до BDT
84.03759851
1 STRNGR до NGN
1,088.33365466
1 STRNGR до UAH
29.50069132
1 STRNGR до VES
Bs35.856417
1 STRNGR до PKR
Rs195.72682213
1 STRNGR до KZT
368.09775852
1 STRNGR до THB
฿23.95349269
1 STRNGR до TWD
NT$23.08872028
1 STRNGR до CHF
Fr0.6327603
1 STRNGR до HKD
HK$5.45579992
1 STRNGR до MAD
.د.م7.09394603