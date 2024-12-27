Ціна Strong (STRONG)
Поточна ціна Strong (STRONG) сьогодні становить 2.86 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна STRONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Strong:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86K USD
- зміна ціни Strong протягом дня — +1.32%
- циркуляційна пропозиція – 399.82K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strong до USD становила $ +0.03729277.
За останні 30 днів зміна ціни Strong до USD становила $ -0.0957639540.
За останні 60 днів зміна ціни Strong до USD становила $ +1.1705207800.
За останні 90 днів зміна ціни Strong до USD становила $ +0.740366120032315.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03729277
|+1.32%
|30 днів
|$ -0.0957639540
|-3.34%
|60 днів
|$ +1.1705207800
|+40.93%
|90 днів
|$ +0.740366120032315
|+34.93%
Останній аналіз цін Strong: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.84%
+1.32%
-0.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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