Сьогоднішня ціна Strong (STRONG)

Поточна ціна Strong (STRONG) сьогодні становить 2.86 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна STRONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Strong:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86K USD

- зміна ціни Strong протягом дня — +1.32%

- циркуляційна пропозиція – 399.82K USD

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