Сьогоднішня ціна StrikeX

Поточна ціна StrikeX (STRX) сьогодні становить $ 0.01900658, зі зміною 0.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRX до USD становить $ 0.01900658 за STRX.

StrikeX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16,724,818, з циркуляційною пропозицією у 879.95M STRX. Протягом останніх 24 годин STRX торгувався між $ 0.01848808 (мінімум) та $ 0.02034703 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.332212, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STRX змінився на -1.05% за останню годину та на +0.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.05K.

Ринкова інформація щодо StrikeX (STRX)

Ринкова капіталізація $ 16.72M$ 16.72M $ 16.72M Обсяг (за 24 год) $ 3.05K$ 3.05K $ 3.05K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16.72M$ 16.72M $ 16.72M Циркуляційне постачання 879.95M 879.95M 879.95M Загальна пропозиція 879,949,008.343777 879,949,008.343777 879,949,008.343777

Поточна ринкова капіталізація StrikeX — $ 16.72M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.05K. Циркуляційна пропозиція STRX — 879.95M, зі загальною пропозицією 879949008.343777. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16.72M.