Сьогоднішня ціна Streamr XDATA (XDATA)

Поточна ціна Streamr XDATA (XDATA) сьогодні становить 0.04611963 USD з ринковою капіталізацією $ 32.15M USD. Ціна XDATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Streamr XDATA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.09 USD

- зміна ціни Streamr XDATA протягом дня — -12.97%

- циркуляційна пропозиція – 697.15M USD

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