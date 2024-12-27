Ціна Streamr XDATA (XDATA)
Поточна ціна Streamr XDATA (XDATA) сьогодні становить 0.04611963 USD з ринковою капіталізацією $ 32.15M USD. Ціна XDATA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Streamr XDATA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.09 USD
- зміна ціни Streamr XDATA протягом дня — -12.97%
- циркуляційна пропозиція – 697.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Streamr XDATA до USD становила $ -0.00687797398197494.
За останні 30 днів зміна ціни Streamr XDATA до USD становила $ -0.0006417961.
За останні 60 днів зміна ціни Streamr XDATA до USD становила $ +0.0155272203.
За останні 90 днів зміна ціни Streamr XDATA до USD становила $ +0.00182338805052172.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00687797398197494
|-12.97%
|30 днів
|$ -0.0006417961
|-1.39%
|60 днів
|$ +0.0155272203
|+33.67%
|90 днів
|$ +0.00182338805052172
|+4.12%
Останній аналіз цін Streamr XDATA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-12.97%
-4.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.
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