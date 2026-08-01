Сьогоднішня ціна Strategy Punks

Поточна ціна Strategy Punks ($STRPNK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $STRPNK до USD становить $ 0 за $STRPNK.

Strategy Punks наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 115 248, з циркуляційною пропозицією у 1,00B $STRPNK. Протягом останніх 24 годин $STRPNK торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00242568, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $STRPNK змінився на -- за останню годину та на +9,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 121,10.

Ринкова інформація щодо Strategy Punks ($STRPNK)

Ринкова капіталізація $ 115,25K$ 115,25K $ 115,25K Обсяг (за 24 год) $ 121,10$ 121,10 $ 121,10 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 115,25K$ 115,25K $ 115,25K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Strategy Punks — $ 115,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 121,10. Циркуляційна пропозиція $STRPNK — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 115,25K.