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Поточна ціна Strategy Punks сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація $STRPNK становить 115 248 USD. Відстежуйте оновлення цін $STRPNK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Strategy Punks сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація $STRPNK становить 115 248 USD. Відстежуйте оновлення цін $STRPNK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про $STRPNK

Інформація про ціну $STRPNK

Що таке $STRPNK

Офіційний вебсайт $STRPNK

Токеноміка $STRPNK

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Ціна Strategy Punks ($STRPNK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 $STRPNK до USD:

$0,00011525
$0,00011525$0,00011525
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Strategy Punks ($STRPNK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:16:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Strategy Punks

Поточна ціна Strategy Punks ($STRPNK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $STRPNK до USD становить $ 0 за $STRPNK.

Strategy Punks наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 115 248, з циркуляційною пропозицією у 1,00B $STRPNK. Протягом останніх 24 годин $STRPNK торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00242568, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $STRPNK змінився на -- за останню годину та на +9,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 121,10.

Ринкова інформація щодо Strategy Punks ($STRPNK)

$ 115,25K
$ 115,25K$ 115,25K

$ 121,10
$ 121,10$ 121,10

$ 115,25K
$ 115,25K$ 115,25K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Strategy Punks — $ 115,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 121,10. Циркуляційна пропозиція $STRPNK — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 115,25K.

Історія ціни Strategy Punks у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,00242568
$ 0,00242568$ 0,00242568

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9,85%

+9,85%

Історія ціни Strategy Punks ($STRPNK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strategy Punks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Strategy Punks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Strategy Punks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Strategy Punks до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+22,52%
60 днів$ 0+58,53%
90 днів----

Прогноз ціни Strategy Punks

Прогноз ціни Strategy Punks ($STRPNK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна $STRPNK у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Strategy Punks ($STRPNK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Strategy Punks потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Strategy Punks у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни $STRPNK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Strategy Punks.

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Ресурс Strategy Punks ($STRPNK)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemNFT Strategy FlywheelNFTFi

Про Strategy Punks

Які торговельні права зараз має Strategy Punks?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години.

Чи привертає $STRPNK увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel.

Наскільки ліквідний ринок Strategy Punks?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо $STRPNK?

З кількістю токенів 1000000000.0 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Strategy Punks порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.1069139418263308800000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Strategy Punks сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Strategy Punks.

Люди також запитують: Інші запитання про Strategy Punks

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:16:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Strategy Punks ($STRPNK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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