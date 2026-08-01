Сьогоднішня ціна Stonkfrog

Поточна ціна Stonkfrog (STNK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STNK до USD становить $ 0 за STNK.

Stonkfrog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 782, з циркуляційною пропозицією у 1,00B STNK. Протягом останніх 24 годин STNK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STNK змінився на -0,60% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Stonkfrog (STNK)

Ринкова капіталізація $ 23,78K$ 23,78K $ 23,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,78K$ 23,78K $ 23,78K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Stonkfrog — $ 23,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STNK — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,78K.