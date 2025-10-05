Інформація щодо ціни Stockify (STK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,56% Зміна ціни (1 дн.) -3,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,05%

Актуальна ціна Stockify (STK) становить --. За останні 24 години STK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STK змінився на +0,56% за останню годину, -3,47% за 24 години та на -0,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stockify (STK)

Ринкова капіталізація $ 25,43K$ 25,43K $ 25,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,43K$ 25,43K $ 25,43K Циркуляційне постачання 999,34M 999,34M 999,34M Загальна пропозиція 999 339 067,496904 999 339 067,496904 999 339 067,496904

Поточна ринкова капіталізація Stockify — $ 25,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STK — 999,34M, зі загальною пропозицією 999339067.496904. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,43K.