Актуальна ціна Stockify сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STK на MEXC вже зараз.

Ціна Stockify (STK)

Актуальна ціна 1 STK до USD:

--
----
-3,40%1D
Графік ціни Stockify (STK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:44:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Stockify (STK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,56%

-3,47%

-0,05%

-0,05%

Актуальна ціна Stockify (STK) становить --. За останні 24 години STK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STK змінився на +0,56% за останню годину, -3,47% за 24 години та на -0,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stockify (STK)

$ 25,43K
$ 25,43K$ 25,43K

--
----

$ 25,43K
$ 25,43K$ 25,43K

999,34M
999,34M 999,34M

999 339 067,496904
999 339 067,496904 999 339 067,496904

Поточна ринкова капіталізація Stockify — $ 25,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STK — 999,34M, зі загальною пропозицією 999339067.496904. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,43K.

Історія ціни Stockify (STK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stockify до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stockify до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stockify до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stockify до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,47%
30 днів$ 0-33,03%
60 днів$ 0-79,21%
90 днів$ 0--

Що таке Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

Ресурс Stockify (STK)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Stockify (USD)

Скільки коштуватиме Stockify (STK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Stockify (STK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Stockify.

Перегляньте прогноз ціни Stockify вже зараз!

STK до місцевих валют

Токеноміка Stockify (STK)

Розуміння токеноміки Stockify (STK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Stockify (STK)

Скільки сьогодні коштує Stockify (STK)?
Актуальна ціна STK у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STK до USD?
Поточна ціна STK до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Stockify?
Ринкова капіталізація STK — $ 25,43K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STK?
Циркуляційна пропозиція STK — 999,34M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STK?
STK досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STK?
Історична мінімальна ціна STK становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі STK?
Актуальний обсяг торгівлі STK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STK цього року?
STK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:44:13 (UTC+8)

