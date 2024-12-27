Сьогоднішня ціна staring robot (SONNY)

Поточна ціна staring robot (SONNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 201.53K USD. Ціна SONNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності staring robot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.75K USD

- зміна ціни staring robot протягом дня — +34.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD

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