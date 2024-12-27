Ціна staring robot (SONNY)
Поточна ціна staring robot (SONNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 201.53K USD. Ціна SONNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності staring robot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.75K USD
- зміна ціни staring robot протягом дня — +34.70%
- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни staring robot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни staring robot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни staring robot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни staring robot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+34.70%
|30 днів
|$ 0
|-78.38%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін staring robot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+34.70%
+4.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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