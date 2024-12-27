Ціна StakeWise (SWISE)
Поточна ціна StakeWise (SWISE) сьогодні становить 0.02233918 USD з ринковою капіталізацією $ 12.22M USD. Ціна SWISE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StakeWise:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 941.15 USD
- зміна ціни StakeWise протягом дня — -0.66%
- циркуляційна пропозиція – 546.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StakeWise до USD становила $ -0.00014874607231475.
За останні 30 днів зміна ціни StakeWise до USD становила $ +0.0001920990.
За останні 60 днів зміна ціни StakeWise до USD становила $ +0.0110323157.
За останні 90 днів зміна ціни StakeWise до USD становила $ +0.00360814610963919.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00014874607231475
|-0.66%
|30 днів
|$ +0.0001920990
|+0.86%
|60 днів
|$ +0.0110323157
|+49.39%
|90 днів
|$ +0.00360814610963919
|+19.26%
Останній аналіз цін StakeWise: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-0.66%
+21.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem.
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