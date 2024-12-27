Сьогоднішня ціна StakeWise (SWISE)

Поточна ціна StakeWise (SWISE) сьогодні становить 0.02233918 USD з ринковою капіталізацією $ 12.22M USD. Ціна SWISE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StakeWise:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 941.15 USD

- зміна ціни StakeWise протягом дня — -0.66%

- циркуляційна пропозиція – 546.91M USD

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