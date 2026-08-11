Сьогоднішня ціна sPOL

Поточна ціна sPOL (SPOL) сьогодні становить $ 0.076138, зі зміною 3.20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPOL до USD становить $ 0.076138 за SPOL.

sPOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14,600,006, з циркуляційною пропозицією у 191.76M SPOL. Протягом останніх 24 годин SPOL торгувався між $ 0.076085 (мінімум) та $ 0.079127 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.200304, тоді як історичний мінімум — $ 0.068302.

У короткостроковій динаміці SPOL змінився на +0.27% за останню годину та на +3.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 44.69.

Ринкова інформація щодо sPOL (SPOL)

Ринкова капіталізація $ 14.60M$ 14.60M $ 14.60M Обсяг (за 24 год) $ 44.69$ 44.69 $ 44.69 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14.60M$ 14.60M $ 14.60M Циркуляційне постачання 191.76M 191.76M 191.76M Загальна пропозиція 191,755,433.5261878 191,755,433.5261878 191,755,433.5261878

Поточна ринкова капіталізація sPOL — $ 14.60M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 44.69. Циркуляційна пропозиція SPOL — 191.76M, зі загальною пропозицією 191755433.5261878. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14.60M.