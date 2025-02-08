Сьогоднішня ціна Splash (SPLASH)

Поточна ціна Splash (SPLASH) сьогодні становить 0.135314 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPLASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Splash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.37K USD

- зміна ціни Splash протягом дня — -0.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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