Ціна Spartan Protocol (SPARTA)
Поточна ціна Spartan Protocol (SPARTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.43K USD. Ціна SPARTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spartan Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Spartan Protocol протягом дня — +1.49%
- циркуляційна пропозиція – 74.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spartan Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spartan Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spartan Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spartan Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.49%
|30 днів
|$ 0
|-16.81%
|60 днів
|$ 0
|-84.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spartan Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+1.49%
+2.47%
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