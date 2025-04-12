Сьогоднішня ціна Spartan Protocol (SPARTA)

Поточна ціна Spartan Protocol (SPARTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.43K USD. Ціна SPARTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spartan Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Spartan Protocol протягом дня — +1.49%

- циркуляційна пропозиція – 74.78M USD

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