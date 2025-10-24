Інформація щодо ціни SparkDEX (SPRK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02398373 $ 0,02398373 $ 0,02398373 Мін. за 24 год $ 0,02501724 $ 0,02501724 $ 0,02501724 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02398373$ 0,02398373 $ 0,02398373 Макс. за 24 год $ 0,02501724$ 0,02501724 $ 0,02501724 Рекордний максимум $ 0,04726344$ 0,04726344 $ 0,04726344 Найнижча ціна $ 0,01998888$ 0,01998888 $ 0,01998888 Зміна ціни (за 1 год) -0,08% Зміна ціни (1 дн.) -3,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,79%

Актуальна ціна SparkDEX (SPRK) становить $0,02417981. За останні 24 години SPRK торгувався між мінімумом у $ 0,02398373 і максимумом у $ 0,02501724, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPRK становить $ 0,04726344, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01998888.

Що стосується короткострокових результатів, то SPRK змінився на -0,08% за останню годину, -3,24% за 24 години та на -4,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SparkDEX (SPRK)

Ринкова капіталізація $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,11M$ 24,11M $ 24,11M Циркуляційне постачання 64,09M 64,09M 64,09M Загальна пропозиція 996 520 748,0 996 520 748,0 996 520 748,0

Поточна ринкова капіталізація SparkDEX — $ 1,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPRK — 64,09M, зі загальною пропозицією 996520748.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,11M.