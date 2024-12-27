Ціна Spacemesh ($SMH)
Поточна ціна Spacemesh ($SMH) сьогодні становить 0.296808 USD з ринковою капіталізацією $ 21.35M USD. Ціна $SMH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spacemesh:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04M USD
- зміна ціни Spacemesh протягом дня — -2.08%
- циркуляційна пропозиція – 71.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spacemesh до USD становила $ -0.0063117513984968.
За останні 30 днів зміна ціни Spacemesh до USD становила $ -0.0309719741.
За останні 60 днів зміна ціни Spacemesh до USD становила $ +0.0515599126.
За останні 90 днів зміна ціни Spacemesh до USD становила $ -0.2535476169316304.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0063117513984968
|-2.08%
|30 днів
|$ -0.0309719741
|-10.43%
|60 днів
|$ +0.0515599126
|+17.37%
|90 днів
|$ -0.2535476169316304
|-46.06%
Останній аналіз цін Spacemesh: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.23%
-2.08%
+2.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration.
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