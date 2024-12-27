Сьогоднішня ціна Spacemesh ($SMH)

Поточна ціна Spacemesh ($SMH) сьогодні становить 0.296808 USD з ринковою капіталізацією $ 21.35M USD. Ціна $SMH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spacemesh:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04M USD

- зміна ціни Spacemesh протягом дня — -2.08%

- циркуляційна пропозиція – 71.85M USD

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