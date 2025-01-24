Ціна Sovryn Dollar (DLLR)
Поточна ціна Sovryn Dollar (DLLR) сьогодні становить 1.004 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DLLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sovryn Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.88K USD
- зміна ціни Sovryn Dollar протягом дня — +1.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sovryn Dollar до USD становила $ +0.01952032.
За останні 30 днів зміна ціни Sovryn Dollar до USD становила $ +0.0142272824.
За останні 60 днів зміна ціни Sovryn Dollar до USD становила $ +0.0052408800.
За останні 90 днів зміна ціни Sovryn Dollar до USD становила $ +0.0132536870620207.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01952032
|+1.98%
|30 днів
|$ +0.0142272824
|+1.42%
|60 днів
|$ +0.0052408800
|+0.52%
|90 днів
|$ +0.0132536870620207
|+1.34%
Останній аналіз цін Sovryn Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
+1.98%
+1.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitcoin-backed dollar-pegged stablecoin, forked from Liquity, with RBTC (rootstock bitcoin peg) as the collateral. Currently overcollateralized 300% by bitcoin. Has been on mainnet for over a year.
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