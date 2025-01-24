Сьогоднішня ціна Sovryn Dollar (DLLR)

Поточна ціна Sovryn Dollar (DLLR) сьогодні становить 1.004 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DLLR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sovryn Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.88K USD

- зміна ціни Sovryn Dollar протягом дня — +1.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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