Ціна SolMail (MAIL)
Поточна ціна SolMail (MAIL) сьогодні становить 0,0013182 USD з ринковою капіталізацією $ 1,34M USD. Ціна MAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolMail:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SolMail протягом дня — +103,46%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolMail до USD становила $ +0,00067032.
За останні 30 днів зміна ціни SolMail до USD становила $ +0,0047340869.
За останні 60 днів зміна ціни SolMail до USD становила $ +0,0033085656.
За останні 90 днів зміна ціни SolMail до USD становила $ +0,0009587492126553458.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00067032
|+103,46%
|30 днів
|$ +0,0047340869
|+359,13%
|60 днів
|$ +0,0033085656
|+250,99%
|90 днів
|$ +0,0009587492126553458
|+266,73%
Останній аналіз цін SolMail: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5,01%
+103,46%
+396,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolMail is a groundbreaking communication protocol that enables users to send and receive mail using only a wallet address.
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