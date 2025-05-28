Сьогоднішня ціна SolMail (MAIL)

Поточна ціна SolMail (MAIL) сьогодні становить 0,0013182 USD з ринковою капіталізацією $ 1,34M USD. Ціна MAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolMail:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SolMail протягом дня — +103,46%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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