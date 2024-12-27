Ціна Solidly (SOLID)
Поточна ціна Solidly (SOLID) сьогодні становить 0.502472 USD з ринковою капіталізацією $ 5.73M USD. Ціна SOLID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solidly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.57K USD
- зміна ціни Solidly протягом дня — +15.85%
- циркуляційна пропозиція – 11.40M USD
Отримуйте оновлення цін SOLID до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOLID.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solidly до USD становила $ +0.068759.
За останні 30 днів зміна ціни Solidly до USD становила $ +1.5171471742.
За останні 60 днів зміна ціни Solidly до USD становила $ +1.8899130117.
За останні 90 днів зміна ціни Solidly до USD становила $ +0.37681092254960727.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.068759
|+15.85%
|30 днів
|$ +1.5171471742
|+301.94%
|60 днів
|$ +1.8899130117
|+376.12%
|90 днів
|$ +0.37681092254960727
|+299.86%
Останній аналіз цін Solidly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
+15.85%
+37.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOLID до AUD
A$0.8039552
|1 SOLID до GBP
￡0.39695288
|1 SOLID до EUR
€0.4773484
|1 SOLID до USD
$0.502472
|1 SOLID до MYR
RM2.24604984
|1 SOLID до TRY
₺17.69706384
|1 SOLID до JPY
¥79.264958
|1 SOLID до RUB
₽52.61384312
|1 SOLID до INR
₹42.92115824
|1 SOLID до IDR
Rp8,104.38596216
|1 SOLID до PHP
₱29.1936232
|1 SOLID до EGP
￡E.25.55572592
|1 SOLID до BRL
R$3.1153264
|1 SOLID до CAD
C$0.71853496
|1 SOLID до BDT
৳60.06047816
|1 SOLID до NGN
₦777.81660656
|1 SOLID до UAH
₴21.08372512
|1 SOLID до VES
Bs25.626072
|1 SOLID до PKR
Rs139.88318008
|1 SOLID до KZT
₸263.07424032
|1 SOLID до THB
฿17.11419632
|1 SOLID до TWD
NT$16.49615576
|1 SOLID до CHF
Fr0.4522248
|1 SOLID до HKD
HK$3.89918272
|1 SOLID до MAD
.د.م5.06994248