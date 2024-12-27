Сьогоднішня ціна Solidly (SOLID)

Поточна ціна Solidly (SOLID) сьогодні становить 0.502472 USD з ринковою капіталізацією $ 5.73M USD. Ціна SOLID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solidly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.57K USD

- зміна ціни Solidly протягом дня — +15.85%

- циркуляційна пропозиція – 11.40M USD

Отримуйте оновлення цін SOLID до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOLID.