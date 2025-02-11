Ціна Solid X (SOLIDX)
Поточна ціна Solid X (SOLIDX) сьогодні становить 21.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLIDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solid X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30M USD
- зміна ціни Solid X протягом дня — +19.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solid X до USD становила $ +3.57.
За останні 30 днів зміна ціни Solid X до USD становила $ +7.6981306440.
За останні 60 днів зміна ціни Solid X до USD становила $ -8.5047591090.
За останні 90 днів зміна ціни Solid X до USD становила $ +4.001461221039253.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +3.57
|+19.64%
|30 днів
|$ +7.6981306440
|+35.43%
|60 днів
|$ -8.5047591090
|-39.13%
|90 днів
|$ +4.001461221039253
|+22.57%
Останній аналіз цін Solid X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.70%
+19.64%
+62.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hi there, This is my token. I was rank #8 on the Pulsechain sacrifice list. I was rank #1 on the 9inch sacrifice list. The hexscout.com developers named me the fire whale as seen under the Portfolio tab. I strongly believe in Richard Heart's end-game plan, and I have enough courage and patience to get there. If you share similar thoughts, take a leap of faith and join us! This is a Solid token with the same supply as Bitcoin (21.000.000). My guess is that the people who know me and bought this token, are also diamond handed. This token is intended to be a store of value for the Pulsechain community.
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