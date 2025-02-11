Сьогоднішня ціна Solid X (SOLIDX)

Поточна ціна Solid X (SOLIDX) сьогодні становить 21.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLIDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solid X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30M USD

- зміна ціни Solid X протягом дня — +19.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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