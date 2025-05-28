Ціна Solayer USD (SUSD)
Поточна ціна Solayer USD (SUSD) сьогодні становить 1,1 USD з ринковою капіталізацією $ 14,09M USD. Ціна SUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solayer USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Solayer USD протягом дня — +0,00%
- циркуляційна пропозиція – 12,81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solayer USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solayer USD до USD становила $ +0,0035389200.
За останні 60 днів зміна ціни Solayer USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solayer USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,00%
|30 днів
|$ +0,0035389200
|+0,32%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solayer USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
+0,00%
+0,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard.
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