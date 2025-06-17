Ціна SOL DRIP (DRIP)
Поточна ціна SOL DRIP (DRIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 207,83K USD. Ціна DRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOL DRIP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SOL DRIP протягом дня — +23,46%
- циркуляційна пропозиція – 944,01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOL DRIP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOL DRIP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOL DRIP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOL DRIP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+23,46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOL DRIP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,32%
+23,46%
-21,20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.
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