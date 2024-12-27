Сьогоднішня ціна SNPad (SNPAD)

Поточна ціна SNPad (SNPAD) сьогодні становить 0.02393226 USD з ринковою капіталізацією $ 6.70M USD. Ціна SNPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SNPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.76K USD

- зміна ціни SNPad протягом дня — -12.93%

- циркуляційна пропозиція – 280.00M USD

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