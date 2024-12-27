Ціна SNPad (SNPAD)
Поточна ціна SNPad (SNPAD) сьогодні становить 0.02393226 USD з ринковою капіталізацією $ 6.70M USD. Ціна SNPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SNPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.76K USD
- зміна ціни SNPad протягом дня — -12.93%
- циркуляційна пропозиція – 280.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SNPad до USD становила $ -0.00355441995123758.
За останні 30 днів зміна ціни SNPad до USD становила $ -0.0064890671.
За останні 60 днів зміна ціни SNPad до USD становила $ -0.0025092256.
За останні 90 днів зміна ціни SNPad до USD становила $ +0.003952939168996215.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00355441995123758
|-12.93%
|30 днів
|$ -0.0064890671
|-27.11%
|60 днів
|$ -0.0025092256
|-10.48%
|90 днів
|$ +0.003952939168996215
|+19.79%
Останній аналіз цін SNPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.84%
-12.93%
+1.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions.
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