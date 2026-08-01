Сьогоднішня ціна Snappy

Поточна ціна Snappy (SNAP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SNAP до USD становить $ 0 за SNAP.

Snappy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 173 063, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SNAP. Протягом останніх 24 годин SNAP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00403798, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SNAP змінився на +0,70% за останню годину та на +29,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 144,88.

Ринкова інформація щодо Snappy (SNAP)

Ринкова капіталізація $ 173,06K$ 173,06K $ 173,06K Обсяг (за 24 год) $ 144,88$ 144,88 $ 144,88 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 173,06K$ 173,06K $ 173,06K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Snappy — $ 173,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 144,88. Циркуляційна пропозиція SNAP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 173,06K.