Ціна Slop (SLOP)
Поточна ціна Slop (SLOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.97K USD. Ціна SLOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Slop:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Slop протягом дня — +7.86%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Slop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Slop до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Slop до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Slop до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.86%
|30 днів
|$ 0
|-58.64%
|60 днів
|$ 0
|-62.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Slop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.08%
+7.86%
+5.27%
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