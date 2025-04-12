Сьогоднішня ціна Slop (SLOP)

Поточна ціна Slop (SLOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.97K USD. Ціна SLOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Slop:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Slop протягом дня — +7.86%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

Отримуйте оновлення цін SLOP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SLOP.