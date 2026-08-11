Яка зараз ціна Slerf?

Slerf (SLERF) торгують за ₴0.0868587681819766016000, що відображає зміну ціни на рівні 0.34% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Slerf у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Solana Ecosystem,Meme, SLERF часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують SLERF сьогодні?

За останні 24 години SLERF зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Slerf?

Сьогодні в обігу знаходиться 999994577.012643 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг SLERF?

Наразі Slerf займає ринковий рейтинг №2218 з ринковою капіталізацією ₴86859032.58686391584000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Slerf за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.34% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Slerf порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme SLERF демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.