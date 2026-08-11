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Поточна ціна Slerf сьогодні становить 0,00197104 USD. Ринкова капіталізація SLERF становить 1 971 046 USD. Відстежуйте оновлення цін SLERF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Slerf сьогодні становить 0,00197104 USD. Ринкова капіталізація SLERF становить 1 971 046 USD. Відстежуйте оновлення цін SLERF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SLERF

Інформація про ціну SLERF

Що таке SLERF

Офіційний вебсайт SLERF

Токеноміка SLERF

Прогноз ціни SLERF

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Ціна Slerf (SLERF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SLERF до USD:

$0,00197031
$0,00197031$0,00197031
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Slerf (SLERF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:16:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Slerf

Поточна ціна Slerf (SLERF) сьогодні становить $ 0,00197104, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SLERF до USD становить $ 0,00197104 за SLERF.

Slerf наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 971 046, з циркуляційною пропозицією у 999,99M SLERF. Протягом останніх 24 годин SLERF торгувався між $ 0,0019589 (мінімум) та $ 0,00198503 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02088694, тоді як історичний мінімум — $ 0,00188974.

У короткостроковій динаміці SLERF змінився на -0,11% за останню годину та на +0,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,96K.

Ринкова інформація щодо Slerf (SLERF)

$ 1,97M
$ 1,97M$ 1,97M

$ 3,96K
$ 3,96K$ 3,96K

$ 1,97M
$ 1,97M$ 1,97M

999,99M
999,99M 999,99M

999 994 577,012643
999 994 577,012643 999 994 577,012643

Поточна ринкова капіталізація Slerf — $ 1,97M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,96K. Циркуляційна пропозиція SLERF — 999,99M, зі загальною пропозицією 999994577.012643. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,97M.

Історія ціни Slerf у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0019589
$ 0,0019589$ 0,0019589
Мін. за 24 год
$ 0,00198503
$ 0,00198503$ 0,00198503
Макс. за 24 год

$ 0,0019589
$ 0,0019589$ 0,0019589

$ 0,00198503
$ 0,00198503$ 0,00198503

$ 0,02088694
$ 0,02088694$ 0,02088694

$ 0,00188974
$ 0,00188974$ 0,00188974

-0,11%

+0,35%

+0,89%

+0,89%

Історія ціни Slerf (SLERF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Slerf до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Slerf до USD становила $ -0,0001144373.
За останні 60 днів зміна ціни Slerf до USD становила $ -0,0005079172.
За останні 90 днів зміна ціни Slerf до USD становила $ -0,000000004461646067.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,35%
30 днів$ -0,0001144373-5,80%
60 днів$ -0,0005079172-25,76%
90 днів$ -0,000000004461646067-0,00%

Прогноз ціни Slerf

Прогноз ціни Slerf (SLERF) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SLERF у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Slerf (SLERF) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Slerf потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Slerf у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SLERF на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Slerf.

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Ресурс Slerf (SLERF)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeSolana Ecosystem

Про Slerf

Яка зараз ціна Slerf?

Slerf (SLERF) торгують за ₴0.0868587681819766016000, що відображає зміну ціни на рівні 0.34% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Slerf у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Solana Ecosystem,Meme, SLERF часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують SLERF сьогодні?

За останні 24 години SLERF зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Slerf?

Сьогодні в обігу знаходиться 999994577.012643 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг SLERF?

Наразі Slerf займає ринковий рейтинг №2218 з ринковою капіталізацією ₴86859032.58686391584000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Slerf за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.34% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Slerf порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme SLERF демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Slerf

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:16:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Slerf (SLERF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Slerf

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